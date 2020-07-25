Полиция в Петербурге задержала актеров в милицейской форме

Актер Гоша Куценко сообщил о происшествии на съемках в Петербурге. Как сообщил актер вечером в пятницу, 24 июля, во время съемок на Английской набережной на улицу должны были выйти актеры в полицейской форме, однако рабочую смену закончили реальные сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что среди актеров, отправившихся в полицию, был и артист Андрей Федорцов.

Куценко заявил, что актеров временно отвезли в отдел полиции.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге для репетиции парада ко Дню ВМФ развели мосты. В ходе проведения репетиции парада из-за ограничений движения в связи с разводкой мостов водители встали во внушительную пробку на Западном скоростном диаметре.

Видео: Гоша Куценко @goshakutsenko / Instagram