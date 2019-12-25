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Полиция составила протоколы на военных Йемена, ворвавшихся в посольство в Москве
Сегодня, 10:39
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lesjasap

Полиция составила протоколы на военных Йемена, ворвавшихся в посольство в Москве

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Граждане Йемена хотели попасть на родину, но их не возвращали из-за распространения коронавируса.

Полиция составила административные протоколы на военных Йемена, ворвавшихся в собственное посольство в Москве. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. На данный момент известно, что в инциденте обвиняются шестеро иностранных граждан. Они пытались незаконно проникнуть на территорию охраняемого объекта.

Ранее йеменские офицеры рассказали, что хотели вернуться домой. Однако из-за пандемии коронавируса дипломаты не хотели разрешать им въезд на родину. За административное преступление в столице РФ военным из Йемена  грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

МИД Ирана прокомментировал заявления США о перехвате оружия.

Теги: военные, йемен, москва, посольство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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