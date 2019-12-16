Правительство Йемена и сепаратисты договорились о мире

В стране будет создано новое правительство, в которое частично войдут силы ЮПС.

Правительство Йемена и сепаратисты Южного переходного совета договорились о мире. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Al Jazeera. В СМИ объяснили, что стороны решили реализовать совместное соглашение после соответствующей просьбы Саудовской Аравии.

Эр-Рияд самостоятельно подготовил резолюцию по ускорению реализации перемирия. Южный переходный совет Йемена отменит режим самоуправления на юге страны, а также оппозиция уйдет с военных баз в Адене. На создание нового правительства отводится 30 дней. В список членов должны войти представители ЮПС. Одного из оппозиционеров уже назначили главой Адена. Этот город является крупным транзитным портом, расположенном на пути к Суэцкому каналу.

Напомним, что конфликт в Йемене ведется с 2014 года. С середины июня 2020 года Саудовская Аравия предложила властям Йемена и ЮПС прекратить боевые действия.

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Видео: YouTube / Alaraby TV