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Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+
Сегодня, 14:10
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matveyvn

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+

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Позицию озвучил министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман аль-Сауд.

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+. Это произойдёт, если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках сделки по сокращению добычи нефти. Об этом сообщило издание Dow Jones со ссылкой на свои источники.

Позицию озвучил министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман аль-Сауд в ходе видеоконференции стран ОПЕК+. По его словам, саудиты резко снизят цены на нефть, если Ангола и Нигерия подорвут условия сделки.

Ранее была названа новая дата встречи стран ОПЕК+.

Теги: нефть, опек, саудовская аравия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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