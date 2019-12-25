Позицию озвучил министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман аль-Сауд.

Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+. Это произойдёт, если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках сделки по сокращению добычи нефти. Об этом сообщило издание Dow Jones со ссылкой на свои источники.

Позицию озвучил министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман аль-Сауд в ходе видеоконференции стран ОПЕК+. По его словам, саудиты резко снизят цены на нефть, если Ангола и Нигерия подорвут условия сделки.

Ранее была названа новая дата встречи стран ОПЕК+.