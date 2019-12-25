В Bloomberg считают, что РФ и Саудовская Аравия смогли договориться с Ираком.

Названа новая дата встречи стран ОПЕК+. Об этом сообщили журналисты из Bloomberg со ссылкой на собственный источник. По данным собеседника агентства, встреча может состояться уже 6 июня. Эксперт утверждает, что Саудовская Аравия и Россия после недельных споров смогли договориться об условиях сокращения добычи нефти с Ираком.

На данный момент известно, что ОПЕК+ достиг соглашения по вопросу сокращения добычи нефти с Казахстаном, Нигерией, Анголой. Однако Ирак не спешит принимать более жесткие условия сделки. В мае Багдад выполнил обязательства наполовину. Для того, чтобы достичь полной компенсации, местные производители должны сократить добычу еще на 24% (до 3,28 млн баррелей в сутки).

Напомним, что встреча технического комитета ОПЕК+ планировалась на 5 июня. Позже появилась информация о том, что дата заседания изменена на 17 июня.

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