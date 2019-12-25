Египетский миллиардер прогнозирует цену нефти по 100 долларов за баррель

Это произойдёт, когда СА устранит конкурента.

Египетский миллиардер, председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис прогнозирует цену нефти по 100 долларов за баррель. Такое заявление он сделал в интервью CNBC.

Нынешнее снижение цен на сырьё он назвал "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию в Соединённых Штатах. Савирис считает, что саудиты сделали правильный шаг, когда развязали "ценовую войну" с Россией. Он отметил, что когда СА устранит конкурента, то цены пойдут вверх и достигнут отметки в сто долларов за баррель.

При этом, по мнению бизнесмена, цены на нефть упали бы даже после положительного результата сделки ОПЕК+ в марте — на снижение повлияло бы падение спроса. Но они были бы не такими низкими, подчеркнул Савирис.

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