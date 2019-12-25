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Новак рассказал Путину о сроках восстановления цен на нефть
Сегодня, 22:08
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matveyvn

Новак рассказал Путину о сроках восстановления цен на нефть

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Из-за сделки ОПЕК+ добыча нефти в России упадёт на 10%.

Министр энергетики России Александр Новак рассказал президенту РФ Владимиру Путину о сроках восстановления цен на нефть. Он сделал это во время совещания главы государства с компаниями ТЭКа.

По словам Новака, сейчас на рынке появляются зелёные ростки спроса, а дисбаланс начнёт уменьшаться во второй половине мая. Он добавил, что на это также повлияют ослабление ограничений из-за пандемии COVID-19 по всему миру, а также начало действия договорённостей в сделке ОПЕК+.

Новак добавил, что из-за этой сделки добыча нефти в России по сравнению с прошлым годом упадёт на 10%. В 2019 году он достигала 560,2 миллионов тонн, что было рекордным количеством.

Ранее Путин заявили, что считает мировой нефтяной кризис беспрецедентным.

Теги: нефть, новак, опек, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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