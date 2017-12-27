Полиция поймала подростков в кабине машиниста электрички Петербург–Кириши

Четверых подростков поймали транспортные полицейские в кабине машиниста электрички Петербург – Кириши. Правда, они забрались в неработающую кабину, которая находится в хвостовой части поезда.
Своими действиями несовершеннолетние угрожали безопасности движения железнодорожного транспорта.
Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Одному из подростков было 17 лет. Так что ему придется отвечать перед законом самостоятельно. Он стал фигурантом административного дела из-за действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте. Трое его товарищей оказались 15-летними. Так что они избежали личной ответственности. Зато их родители получили протоколы за неисполнение своих обязанностей.