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Полиция поймала 16-летнего «минера» Пулково

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Подросток оставлял сообщения "ВКонтакте" о том, что в Пулково заложена бомба

Сотрудники полиции месяц искали человека, который ради шутки "заминировал" целый аэропорт Пулково. Инцидент произошел 28 июля 2017 года. Тогда незвестный отправил сообщение о том, что в аэропорту заложена бомба. После проверки выяснилось, что эта информация была ложной. Кроме того, неизвестный присылал еще одно сообщение: чтобы сказать, что он пошутил. 

Во второй половине августа сотрудники полиции Калининского района сумели найти предполагаемого телефонного террориста. Им оказался 16-летний подросток, житель Петербурга. Полицейский установили, что именно он оставил на странице аэропорта Пулково "ВКонтакте" два сообщения – о бомбе и о том, что он пошутил. 

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье 207 УК РФ. 

Видео: архив

Теги: анонимный звонок о бомбе , петербург , пулково , телефонный терроризм , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия Терроризм

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