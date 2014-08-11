Полиция объяснила, почему увеличилось число силовиков в центре города

Правоохранительные органы считают, что это самый эффективный способ противостоять уличному хулиганству.

Сотрудник регионального главка рассказал, с чем связано появление большого числа силовиков на центральных улицах города, которых заметили петербуржцы в это воскресенье. Он сообщил порталу "Невские новости", что в последние недели увеличились случаи мелкого хулиганства.

Полицейский рассказал, что некоторые горожане позволяют себе грубо обзывать полицейских и других людей, оправдывая свое поведение политическими лозунгами. В свою очередь, сотрудники полиции пресекают их действия, чтобы не допустить опасного положения для жителей Петербурга и его гостей, добавил он.

Ссылаясь на мировую практику Англии, Франции, США, полицейский напомнил, что если уличное хулиганство не остановить сразу, то люди начнут массово нарушать городское благоустройство, город так станет опасным для жителей.

По мнению правоохранителя, увеличение сотрудников силовых структур – это необходимая и самая действенная мера борьбы с неадекватным поведением граждан. Горожан призвали с пониманием отнестись к работе полицейских.

Видео: Piter.tv