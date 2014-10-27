Полиция заинтересовалась видео избиения школьницы в Тихвине

Полиция Тихвинского района изучает видео избиения школьницы сверстницами. Ранее этот инцидент уже изучали по заявлению матери пострадавшей.

Правоохранительные органы занялись изучением видеозаписи с дракой школьниц. Девочку из тихвинского района избивает ее сверстница, пока товарищи снимают это на телефон. Подросток агрессивно нападает на свою жертву. На записи видно, что она несколько раз ударяет ногой в голову своей жертве. Последняя при этом не сопротивляется.

Остановить избиение пытается только одна девочка. Остальные просто смотрят. Голоса за кадром обсуждают, можно ли скинуть снятое видео другому. Ранее Piter.tv сообщал, что в Тихвине девочки-подростки жестоко избили сверстницу.

Как сообщает ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 5 августа этого года. Подростки подрались в одном из микрорайонов города Тихвина. Девочки гуляли в одной компании, когда произошла стычка.

Мама девочки написала заявление в полицию 13 августа. Медицинская экспертиза показала, что у пострадавшей девочки нет никаких повреждений.