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Видео: в Тихвине девочки-подростки жестоко избили сверстницу

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В сети появилось видео жестокого избиения девочки-подростка в Тихвине.

Как сообщает 47news, кадры появились в группе ВКонтакте "Осень | Признавашки Тихвин | Подслушано". На видео одна школьница избивает другую ногами по телу и голове из-за того, что якобы та писала неприемлемые вещи ее друзьям.

Девочки предложили два места, где будет проходить избиение: либо на траве, либо на асфальте. Кто-то даже предложил избить девочку в воде. Также подростки хотели подняться на мост, но побоялись посторонних глаз.

Выяснилось, что избиение произошло в августе этого года. Пострадавшей и нападавшей по 13 лет. Мать агрессорши лишена родительских прав, опекуном выступает бабушка.

Глава района Александр Лазаревич сообщил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Видео: YouTube/ V Sm

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Категории: Новости СПб

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