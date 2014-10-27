Видео: в Тихвине девочки-подростки жестоко избили сверстницу

В сети появилось видео жестокого избиения девочки-подростка в Тихвине.

Как сообщает 47news, кадры появились в группе ВКонтакте "Осень | Признавашки Тихвин | Подслушано". На видео одна школьница избивает другую ногами по телу и голове из-за того, что якобы та писала неприемлемые вещи ее друзьям.



Девочки предложили два места, где будет проходить избиение: либо на траве, либо на асфальте. Кто-то даже предложил избить девочку в воде. Также подростки хотели подняться на мост, но побоялись посторонних глаз.



Выяснилось, что избиение произошло в августе этого года. Пострадавшей и нападавшей по 13 лет. Мать агрессорши лишена родительских прав, опекуном выступает бабушка.



Глава района Александр Лазаревич сообщил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.



Видео: YouTube/ V Sm