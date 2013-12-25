В Тверской области пойманы "черные лесорубы", уничтожившие деревья на 30 млн рублей

Преступники успели вырубить 1800 кубических метров деревьев хвойных пород.

Российские правоохранительные органы при силовой поддержке Росгвардии по Тверской области задержали группу "чёрных лесорубов", вырубивших деревья на 30 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделали журналистам в социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что злоумышленники незаконно уничтожилисвыше 1800 кубических метров деревьев хвойных пород. Преступление совершено в районе деревни Бибирево Западнодвинского района. Подозреваемыми по головному делу (часть 3 статьи 260 УК РФ) стали двое предпринимателей, а также ещё десять местных жителей города Западная Двина, трудившихся на недобросовестных бизнесменов.

Злоумышленники занимались рубкой деревьев на земельном участке сельскохозяйственного назначения и без разрешительных документов. пресс-служба МВД РФ по региону

Полицейские провели обыски по местам жительства подозреваемых и на производственных площадках. Оперативники изъяли там полмиллиона рублей. Дополнительно они забрали используемые для совершения преступления бензоинструменты и грузовик МАЗ. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам расследования меры пресечения.

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Фото и видео: МВД Медиа