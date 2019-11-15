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Полиция Петербурга задержала банду вооруженных налётчиков
Сегодня, 16:47
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ruzannar

Полиция Петербурга задержала банду вооруженных налётчиков

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Преступники грабили ювелирные магазины и почтовые отделения.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, полиция задержала преступную группировку, которая грабила ювелирные салоны и почтовые отделения.

Сначала оперативники задержали женщину, которая подозревалась в серии данных нападений, а также в хищении 11 миллионов рублей из банка, в котором работала кассиром. В ходе предварительного следствия выяснилось, что банда состояла из пяти человек: все они задержаны.

Известно, что при нападении налётчики использовали пневматический пистолет, обрез гладкоствольного отохничьего ружья, револьвер и применяли к людям физическую силу.

Следователи возбудили 11 уголовных дел по ст. 158 и 162 УК РФ, которые объединили позже в одно производство.

Как заявила официальный представитель МВД в России Ирина Волк, в настоящее время в отношении фигурантов также возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК РФ.  

Ранее мы сообщили, что полиция Петербурга задержала угонщиков дорогой иномарки.

Фото: Piter.tv

Теги: в петербурге налетчики при помощи перцового баллончика лишили, ограбление ювелирного салона, преступная банда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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