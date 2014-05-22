Полиция Иркутска выявила схему хищения с АЗС 11 тысяч литров топлива почти на 500 тысяч рублей

В МВД раскрыли преступную схему в российском регионе с нефтепродуктами.

Российские правоохранительные органы совместно со следователями по Иркутской области в рамках отработки полученной информации установили четверех местных жителей, которые подозреваются в мошенничестве. Речь идет о хищении АЗС одной компании. Полиция уточнила, что сообщники применяли меры конспирации.

Установлено, что по звонку от управляющих кассир-оператор отключал камеры видеонаблюдения, а также систему измерения топлива. Далее за счет механического воздействия преступники регулировали процесс подачи горючего из резервуара в колонку. Дизель и бензин отправлялись в полимерные ёмкости, расположенные внутри автомобиля мужчины-скупщика. После этого сотрудники АЗС вносили в отчётную документацию ложные данные об излишках топлива. За последние пять месяцев подельники реализовали подобную схему свыше 30 раз. Им удалось украсть более 11 тысяч литров нефтепродуктов. Своими противоправными действиями злоумышленники причинили ущерб компании в размере 500 тысяч рублей. В их отношении расследуется дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Мужчинам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в похищении человека в центре Москвы.

Фото и видео: МВД России