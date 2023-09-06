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Полицией задержан мужчина, который украл выручку из магазина в Подмосковье, проломив стену отвёрткой

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Злоумышленник похитил 18 тысяч рублей из кассы в Жуковском.

В Москве на входе в метро Ясенево сотрудники уголовного розыска правоохранительные органы по городскому округу Жуковский на территории Московской области задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 40-летнего жителя Ярославской области. Сейчас полиция подозревает мужчину в краже, совершенную из торгового павильона в регионе. По предварительным сведениям, в темное время суток злоумышленник при помощи отвёртки сделал дыру в стене строения, расположенного на улице Чкалова в городе Жуковском. После этого грабитель отодвинул холодильник, преграждавший ему вход, и проник внутрь помещения. Ему удалось забрать с собой из кассового аппарата свыше 18 тысяч рублей. После этого он скрылся с места преступления. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Удмуртии полицейскими задержан житель Ижевска, подозреваемый в изготовлении фальшивых купюр.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: кража, мвд, москва, ясенево
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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