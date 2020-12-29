Полицейский оплатил продукты двум магазинным воровкам

Мужчина купил подарочную карту на 250 долларов, чтобы женщины смогли купить себе продукты в другом магазине.

Полицейский Мэтт Лима оплатил рождественский ужин двум магазинным воровкам. Об этом сообщил телеканал CNN.

Инцидент произошел в американском городе Сомерсет (штат Массачусетс). Перед Рождеством полицейский зашел в один из местных магазинов. Лима услышал, что две женщины украли продукты, чтобы накрыть стол на рождественский ужин. В итоге мужчина отвел одну из воровок в сторону, чтобы они поговорили. Женщина заявила, что у нее есть работа, но её подруга нигде не работает, а семье просто не хватает денег. Полицейского тронула эта история. Он приобрел подарочную карту на 250 долларов и велел женщинам закупиться в другом магазине.

Женщина, с которой я говорил, объяснила, что у нее есть работа, а мать малышей нигде не работает, у нее есть еще другие семейные проблемы и она украла продукты для рождественского ужина для детей. Меня это немного поразило. - Мэтт Лима, полицейский

Мужчина сказала воровкам, что такое поведение недопустимо. Однако, обвинение им предъявлять не стал. Женщины были удивлены поступком стража порядка. Они поблагодарили его за помощь.

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