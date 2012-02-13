В квартире злоумышленника обнаружили 10 полимерных свертков с мефедроном.

Полицейские задержали подозреваемого в организации нарколаборатории в гараже на западе Москвы. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в квартире злоумышленника обнаружили 10 полимерных свертков с мефедроном массой порядка 20 граммов. Также в двух гаражах подозреваемого обнаружили свертки с почти 3 кг аналогичной "синтетики" и марихуаны. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии задержан водитель, перевозивший под видом удобрений около 150 кг прекурсоров.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА