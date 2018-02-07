Полицейские задержали петербуржца, который задушил свою жену

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции Кировского района Петербурга задержали мужчину. который задушил свою жену. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 23 декабря поступило сообщение, в котором говорилось о том, что в одной из комнат квартиры в доме 12 на Краснопутиловской улице лежит мать без сознания, а отец находится в состоянии алкогольного опьянения.

В 19:15 на место прибыла полиция, которая нашла труп гражданки 1956 года рождения, со следами удушения. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержали мужчину 1957 года рождения.

СК 24 декабря 2019 года возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее на Камчатке муж задушил супругу через 10 дней после свадьбы.

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