В Петербурге полицейские задержали мужчину с 1,7 кг наркотиков

Подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Полиция задержала участника группы, занимающейся распространением наркотиков. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". У мужчины обнаружили около 1,7 кг запрещенного вещества.

Во вторник, 30 апреля, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 30-летнего участника организованной группы, продающей наркотики через интернет. В BMW у мужчины нашли "мефедрон" массой 1,7 кг. Подозреваемый уже задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности всех участников организованной группы.

Ранее сообщалось, что трое петербургских полицейских приговорены к условным срокам за взятки.

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