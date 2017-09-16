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Трое петербургских полицейских приговорены к условным срокам за взятки
Сегодня, 19:32
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IRINA_CHALKINA
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Трое петербургских полицейских приговорены к условным срокам за взятки

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Стражи порядка вымогали 20 тысяч у пьяного мужчины на Думской улице.

Трое петербургских полицейских приговорены к условным срокам за взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Известно, что Петр Рошканюк Александр Кузнецов и Евгений Сычевский, 27 января прошлого года,  вымогали 20 тысяч у пьяного мужчины на Думской улице. Стражи порядка посадили мужчину в машину и начали его запугивать досмотром, во время которого у него "вдруг найдут нароктики". 

Задержанный отдал полицейским наличными 4 тысячи рублей и банковскую карту с паролем, на которой были почти 20 тысяч рублей. 

Куйбышевский районный суд Петербурга назнчил сотрудникам правоохранительных органов 3,5 года условно с испытательным сроком в 3 года и штраф в размере 250 тысяч рублей. Помимо этого, мужчины не имеют права анимать должности на госслужбе до 5 лет.

Все трое подсудимых частично признали свою вину.

Ранее мы сообщали о том, что гендиректор ЗАО "СМУ-303" оштрафован на 250 тысяч за задержку зарплат 

Фото:Pixabay

 

 

Теги: задержали полицейских , куйбышевский районный суд петербурга , полицейские взяточники
Категории: Лента новостей Новости СПб

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