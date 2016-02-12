Шестерых полицейских из Петербурга задержали по делу о пытках

Сотрудники 70 отдела полиции пытали задержанных и фальсифицировали документы.

В Петербурге задержали шесть полицейских 70 отдела полиции, которых подозревают в использовании пыток. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Соответствующее уголовное дело по превышению должностных полномочий расследует Следственный комитет Северной столицы. Сотрудники ФСБ и собственной безопасности МВД задержали бывшего замначальника 70 отдела полиции Невского района Артема Морозова, бывшего оперуполномоченного уголовного розыска Андрея Барашкова, оперуполномоченных угрозыска Сергея Котенко, Кирилла Бородича, Александра Ипатова и исполняющего обязанности заместителя начальника отдела Михаила Антоненко.

Следствие считает, что в апреле 2017 года Морозов, Антоненко, Бородич и Котенко задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, у одного из домов по проспекту Солидарности. Затем они его избили на улице, а потом и в отделении. Для этого применяли электрошокер, дубинки, кроме того, ноздри пострадавшего прижигали сигаретой. Сотрудники правоохранительных органов сфальсифицировали документы, чтобы привлечь мужчину к уголовной ответственности.

В мае 2017 года Морозов, Котенко и Ипатов повредили имущество в букмекерской конторе на улице Дыбенко. Также они порвали паспорта людей, которые там находились, а охранника доставили в отдел полиции.Там они требовали дать показания о том, что охранник якобы скупал имущество, добытое преступным путем. При этом потерпевшего облили горячей водой и не позволяли ему снять одежду. В итоге от мужчины не добились показаний, после чего его отпустили.

В настоящее время Следственный комитет решает вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

Фото: imgsmail.ru