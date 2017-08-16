Гендиректор ЗАО "СМУ-303" оштрафован на 250 тысяч за задержку зарплат 

Долг перед 240 сотрудниками достиг почти 26 миллионов рублей.

Петербургский суд оштрафовал гендиректора ЗАО "СМУ-303" Виктора Мусихина на 250 тысяч за задержку зарплат сотрудникам. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе городских судов.

Дело поступило в суд с ходатайством следствия о прекращении дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа отмечают в пресс-службе

Напомним, что Мусихин с начала этого лета задержал выплаты 240 сотрудникам. На данный момент долг перед рабочими достиг почти 26 миллионов рублей. Известно, что гендиректор ЗАО "СМУ-303" привлекается впервые, поэтому суд вправе освободить его от уголовной ответственности, если тот возместит ущерб или иным образом загладит причиненный преступлением вред.

В пресс-службе отметили, что задолженность по заработной плате с мая 2017 года по июнь этого года полностью погашена.

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