В Выборге нашли в гаражах 30 тысяч литров поддельной водки и виски

Весь алкоголь изъяла полиция.

Выборгская полиция 25 августа обнаружила склад поддельного алкоголя, разместившийся в пяти гаражах на улице Данилова. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, бутылки с водкой и виски были снабжены этикетками известных брендов и липовыми специальными марками.

Причастность к подпольной деятельности, выяснила полиция, имеет 53-летний уроженец из закавказской республики. Индивидуальный предприниматель стал фигурантом уголовное дела, решается вопрос ооб избрании меры пресечения. Найденные 30 тысяч литров алкоголя изъяли и исследуют в рамках экспертизы. Полицейские устанавливают каналы приобретения и поставки спиртного.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД