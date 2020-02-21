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Полицейские нашли водителя, который сбил в Гатчине школьницу и скрылся с места ДТП
Сегодня, 14:20
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Полицейские нашли водителя, который сбил в Гатчине школьницу и скрылся с места ДТП

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Девочка попала в больницу с трещиной лобной кости.

В Гатчине стражи порядка задержали водителя, который совершил наезд на школьницу в зоне пешеходного перехода и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в субботу, 20 ноября.

Инцидент произошел в пятницу, 19 ноября, около 16 часов дня на улице Авиатрассы Зверевой. Автомобиль Volkswagen сбил 9-летнего ребенка на зебре, водитель с места ДТП сбежал. 

Спустя 20 минут правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который управлял иномаркой. Проводится проверка. Уточняются обстоятельства инцидента.

Известно, что пострадавшая попала в детскую больницу с переломом лобной кости. Девочка находится удовлетворительном состоянии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Гражданском проспекте 9-летняя девочка попала под машину.

Фото: Piter.tv

Теги: водитель сбежал, гатчина дтп, ребенок пострадал
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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