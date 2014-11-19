В Купчино малыш облился кипятком и попал в больницу

Сейчас больной лежит в реанимации.

Во Фрунзенском районе малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Инцидент произошел в Купчино.

По информации "Невских Новостей", мать оставила ребенка без присмотра на минуту. В этот момент восьмимесячный младенец облился горячей водой.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Подробности о состоянии пациента уточняются.

Известно, грудничок воспитывается в полной и благополучной семье. Его родители приехали на заработки из Киргизии.

Ранее на Piter.tv: малыш утонул в карьере Запстрой Ленобласти.

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