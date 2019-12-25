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Полицейские нашли разбойника, который распылил аэрозольный баллончик в лицо домработницы и ограбил частный дом
Сегодня, 9:57
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kraratau27

Полицейские нашли разбойника, который распылил аэрозольный баллончик в лицо домработницы и ограбил частный дом

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Подозреваемый совершил преступление в деревне Юкки.

Сотрудники полиции поймали мужчину, который совершил разбойное нападение в деревне Юкки 11 марта. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД 21 марта.

Злоумышленник проник в частный дом и прыснул аэрозольным баллончиком в лицо домработницы. Угрожая женщине физической расправой, бандит украл 58 тысяч рублей, которые принадлежали хозяйке. А затем скрылся с места преступления. 

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее в Piter.tv сообщили, что с дачи в Выборге угнали снегоболотоходы за 1,8 млн рублей.

Фото: pixabay

Теги: криминал, ленобласть, нападение, разбой, юкки
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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