В отношении 11 нарушителей вынесены постановления об административном выдворении за пределы страны.

Полицейские Тюменской области выявили 25 иностранцев, нарушивших миграционные правила. Об этом сообщили в пресс-службе УМДВ по региону.

Стражи правопорядка проверили ряд кафе, развлекательных заведений и строящихся объектов. Среди задержанных шесть мигрантов нарушили правила въезда и режима пребывания на территории РФ. Еще пять человек предоставили ложные сведения при осуществлении миграционного учета. В отношении 11 нарушителей вынесены постановления об административном выдворении за пределы страны.

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Видео: УМВД по Тюменской области