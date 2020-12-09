Покрас Лампас – об искусстве во время пандемии и коллегах по цеху

Художник стал одним из главных медиалиц завершившегося чемпионата Европы по футболу, семь матчей которого прошли в Петербурге.

Более двух десятков работ художника Покраса Лампаса, которые он посвятил странам-участницам Евро-2020, показали в Петербурге. На презентации картин в Центре искусства и музыки библиотеки им. Маяковского побывал корреспондент Piter.tv.

Художник работал в открытой мастерской на протяжении месяца. Причем пообщаться с ним и понаблюдать за процессом мог любой желающий. Покрас говорит, что "приходил сюда не как на работу, а как в мастерскую". На презентации картин наш корреспондент задал художнику пару вопросов.

PTV: Пандемия и Евро-2020 вдохновили художников из Urbanfresco на создание "ковидного" граффити. Это значит, что искусство принимает существующие реалии и начинает под них подстраиваться?

Для начала нужно сказать, что художники, которые высказываются на тему пандемии, выглядят как популисты. Ими скорее движет не желание что-то привнести в общественную дискуссию, а благодаря именно этой дискуссии попасть в упоминания СМИ. Никогда это не приветствовал, так что не могу высказаться о коллегах в положительном ключе. Считаю, что в Петербурге можно гораздо "тоньше" прорабатывать и реализовывать эти вопросы.

Современные художники чутко взаимодействуют с миром и адаптируются под новые реалии. То, что произошло за последние два года, подтолкнуло их перейти на новый уровень – стало развиваться цифровое искусство. Какими бы ни были время года или политическая обстановка, творчество всегда найдёт для себя новую форму.

PTV: Новую форму найдёт, но будет ли принято? Ведь многочисленные попытки художников облагородить городскую среду пресекали на корню власти. Например, с такой ситуацией столкнулся бард Нельсон с его знаменитым двором.

Если мы говорим о такой крупной инсталляции, то тут стоит учитывать не только её художественную ценность, но и то, как она вписывается в пространство. Там может быть использованы какие-то горючие краски или предметы, которые могут принести вред ребёнку. Важно помнить, что в такой ситуации власти руководствуются не только интересами культуры, но и другими формальными вещами.

У Петербурга с функциональной точки зрения также есть свои районы. Например, музей стрит-арта – место со своими внутренними правилами, Севкабель – тоже изобилует уличными искусством, а вот в историческом центре уже свой устав. Это совершенно другой визуальный код, там даже есть регламент, как нужно реставрировать здания и относиться к ним.

PTV: И что с этой ситуацией можно сделать?

Искать компромисс. Сложно быть адвокатом города, но варианты всегда есть. Во-первых, есть медиа, которые могут поднять вопрос на уровень администрации. И если запрос сформулирован правильно, то его точно рассмотрят.

Во-вторых, местной власти всё же тоже стоит чётче объяснять свои решения. Возможно, если бы они делали это более прозрачно, то разногласия решались бы быстрее. Хочется верить, что между ними и людьми когда-нибудь будет налажен эффективный диалог.

Фото, текст: Мария Гончарова / Piter.tv