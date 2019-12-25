Покрас Лампас показал работы, которые создал в открытой мастерской в Петербурге

Работа, посвященная России, далась тяжелее всего. Художник не скрывает, что было много трудностей. Но потом все сложилось и Россия стала одной и самых сильных работ, по мнению художника.

В Петербурге 11 июля состоялся показ 24 работ Покраса Лампаса, которые художник посвятил странам-участницам Евро-2020. На презентации побывал корреспондент Piter.tv.

Покрас Лампас создал 24 уникальных полотна в рамках концепции, в основе которой было слово "Единство", написанное на языках стран-участниц чемпионата Европы. Художник работал в формате открытой мастерской прямо в Ротонде, где каждый желающим мог с ним пообщаться. Покрас говорит, что "приходил сюда не как на работу, а как в мастерскую".

В своих работах художник воплотил идею об объединяющей силе футбола. Так, в них отражены единство команд со своими болельщиками, а также формирование городами-организаторами единого пространства ЕВРО-2020.

Покрас Лампас рассказал о том, как создавал свои работы. Идея цифровой инсталляции появилась неслучайно. Все началось с "маленькой детали, которой не хватает в работах". Так началась история с "шумами" в работах.

Все эти шумы в работах - это намеренная цифровая, концептуальная ошибка, новое эстетическое решение, - поведал Покрас Лампас.

Художник рассказал, что некоторые работы он переделывала несколько раз. Так случилось с полотном, посвященным Украине.

Полотно Украины сначала должно было быть другим. Во время работы сильно порвался холст. Из-за этого какая-то негативная коннотация. Поэтому начал Украину делать с нуля второй раз, - поделился художник

Интересно и полотно посвященной Швеции. Покрас создал его без элементов каллиграфии, он объяснил это тем, что связывает Швецию с осознанным потреблением, преемственностью культуры. Поэтому решил, что там не будет каллиграфии. Неоново-желтый цвет считает одним из самых модных и современных элементов дизайна.

Работа, посвященная России, далась тяжелее всего. Художник не скрывает, что не обошлось без трудностей: плёнка склеивалась со слоем лака, которая давала плотную глянцевую фактуру. Покрас начал отрывать пленку. Из-за этого она отрывалась большими кусками с буквами. Он решил нанести туда два слоя эпоксидного пигмента, чтобы синий слой лёг на красный, а красный на синий. Цвета стали перемешиваться. Начал писать каллиграфию поверх эпоксидного слоя - очень трудоемкая работа. Но потом все сложилось и Россия стала одной и самых сильных работ, по мнению художника.

На вопрос о продаже работ Покрас ответил, что "сейчас кому-то продавать не интересно" . Он планирует сделать здесь ещё одну инсталляцию на куполе.

Фото, текст: Мария Гончарова / Piter.tv