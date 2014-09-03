Покрас Лампас месяц будет работать в открытой мастерской в центре Петербурга

В пятницу, 11 июня начала свою работу открытая мастерская Покраса Лампаса в Центре искусства и музыки в библиотеке им. В. В. Маяковского.

Динамичное Евро-2020 сплачивает искусство и футбол. "Единство не просто слово, а ценность,которая развивает нас", — считает Покрас Лампас. Идея открывшейся в Петербурге выставки заключается в том, что художник изобразит слово "единство" на языках всех стран-участниц соревнования.

"…Команды ощущают единство со своими болельщиками,а города-организаторы создают пространство единого Евро-2020", — делится художник на своей странице в Instagram.

Эта выставка будет трансформирована в самую настоящую мастерскую, здесь будет стоять мольберт, приедут все мои краски, кисти, столы, ноутбук. Я здесь буду по-настоящему работать, также, как работаю у себя в студии. И полностью открыт перед зрителями. - поделился Покрас Лампас с журналистами.

Каждое полотно имеет свою историю, технику и смысл: где-то больше детских мазков, где-то спокойные прямые линии, а где-то сосредоточенная традиционная каллиграфия. Также в мастерской Покрас Лампас расскажет про техники, которые так и не получилось повторить, про его видение холстов и формирование собственного "я".

Посетить арт-пространство можно по предварительной записи со свободным входом, а у кого не получится прийти лично, можно наблюдать за процессом онлайн.

Более того, экспозиция будет меняться практически ежедневно. Так, поход в библиотеку им. В. В. Маяковского станет уникальным для зрителей.

Поп-ап галерея будет открыта до 11 июля.

Текст, видео, фото: Piter.tv / Александра Родионова