В Петербурге открылась поп-ап галерея художника Покраса Лампаса "Единство"

Поп-ап галерея будет работать до 11 июля, а попасть на выставку сможет любой желающий совершенно бесплатно.

В пятницу, 11 июня, в Центре по искусству и музыке библиотеки имени В. В. Маяковского на Невском проспекте состоялось открытие поп-ап галереи художника Покраса Лампаса "Единство". Она приурочена к чемпионату Европы по футболу. На выставке представлены работы, на которых изображено слово "единство" на языках всех участников соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки им. В.В. Маяковского.

Сотрудничество с Покрасом Лампасом в рамках ЕВРО 2020 – это еще одно доказательство особой, символичной связи культуры и спорта в Петербурге. Я очень рад, что такой молодой и талантливый художник, как Покрас, станет еще одним лицом ЕВРО. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что сотрудничество с художником позволит сделать футбольное мероприятие более разнообразным и интересным для болельщиков.

Поп-ап галерея будет работать до 11 июля, а попасть на выставку сможет любой желающий совершенно бесплатно.

Ранее мы писали, что Покрас Лампас создал арт-инсталляцию из мячей на стенде ПАО "Газпром"в футбольной деревне на Конюшенной площади. Он также станет создателем первого в истории спорта NFT-трофея.

Фото и видео: Piter.tv / Александра Родионова

