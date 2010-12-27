Подписчики Бузовой обсуждают ее огромные стопы

Бузова выложила фото где, выставила на передний план свои стопы, размер которых шокировал поклонников.

Известная телеведущая Ольга Бузова, поделилась своими фото с Сейшельских островов, где в данный момент работает. Фаловеры обрушили массу злобных комментарий на телеведущие, что у худенькой Ольги такие огромные стопы. У подписчиков сразу возник вопрос, какой размер ноги у певицы, но Бузова воздержалась от комментарий.

Внешность Ольги Бузовы, в последние время становился поводом для массового обсуждения, но большинство из них связаны с её грудью и худобой. Теперь же фанаты решили обсудить стопы популярной певицы.

«Зачем такие ступни страшные в объектив пихать», - написал один из подписчиков. К такому же выводу пришли ещё несколько человек. Несмотря на это, снимок Бузовой, собрал свыше 100 тысяч лайков.





Фото:Instagram/buzova86