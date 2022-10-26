Показаны кадры пуска МБР "Синева" с атомной подлодки "Тула" в ходе учений стратегических сил сдерживания

Ракеты выполнили поставленные задачи.

Российское министерство по обороне продемонстрировало кадры запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Синева". Маневры проводились с борта атомного ракетного подводного крейсера "Тула" в рамках военных учений стратегических сил сдерживания. Операция выполнялась из акватории Баренцева моря. На видео заметно, что военные отработали действия экипажа на глубине в 50 метров.

Представители пресс-службы администрации в Кремле уточнили, что задачи тренировки стратегических сил сдерживания выполнены в полном объеме. Все выпущенные ракеты достигли мишеней. В частности, "Ярс" прилетел с территории космодрома "Плесецк" на полигон Кура, расположенный на Камчатке. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС.

Напомним, что Р-29РМУ2 "Синева" представляет из себя баллистическую ракету для АЛП. Объект разработан АО "Красмаш", входящий в структуру "Роскосмоса". Данная ракета стала модификацией версии, в которой улучшена система управления, используется спутниковая навигация ГЛОНАСС.

Путин призвал активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб.

Фото и видео: Минобороны России