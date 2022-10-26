Путин призвал активнее вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб

Глава РФ рассказал о необходимости сохранить внутренние дела стран без вмешательства извне.

Странам Содружества независимых Государств нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных специальных служб и иностранной разведки, направленную как на дестабилизацию региональной обстановки, так и на негативное развитие политической ситуации в каждой отдельной стране. Соответствующее заявление глава РФ сделал в ходе выступления на заседании с коллегами из СНГ по вопросам систем органов безопасности и спецслужб.

Одна из приоритетных задач - совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела. Мы знаем с вами, что это такое. Для этого, чтобы противостоять этому, нужно активнее вскрывать и пресекать. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что важно продолжить и согласованную системную борьбу с международным терроризмом.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian