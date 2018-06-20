Петербургский врач-эндоскопист может сесть на год в тюрьму из-за покалеченного пациента

Он нанес ему тяжкий вред здоровью.

Врача петербургского медицинского центра могут посадить на год в тюрьму за нанесение тяжкого вреда пациенту. Прокуратура Приморского района уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Врач медицинского центра ООО "Восток" обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью пациента. Врач-эндоскопист во время исследования травмировал пациента.

Он сделал сквозное повреждение стенки нижней трети сигмовидной кишки. Из-за этого пациента пришлось экстренно оперировать в Городской больнице №31. Врачу медицинского центра грозит лишение свободы сроком до одного года.

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Фото: Piter.TV