Погрузка на ОЖД за 8 месяцев составила более 66,6 млн тонн

С января по август погружено 16,4 млн тонн удобрений (+13,9%).

Погрузка на Октябрьской железной дороге за восемь месяцев 2022 года составила более 66,6 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

С января по август погружено 16,4 млн тонн удобрений (+13,9%); 493,4 тыс. тонн лома черных металлов (рост почти в 1,9 раза); 468,1 тыс. тонн чёрных металлов (рост более чем в 1,4 раза); 1,6 млн тонн промышленного сырья (+ 7,4% ); 175,5 тыс. тонн цветной руды (+12,6%).

Также на ОЖД перевозки пассажиров в августе выросли на 13,8%.

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