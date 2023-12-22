Более 290 переездов в границах ОЖД обновят в этом году

В России отремонтируют более 290 переездов в границах ОЖД в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Восемь переездов приведем к эталонному состоянию, на остальных - обновим асфальтовое покрытие.
Пресс-служба ОЖД
Специалисты выполнят работы по замене переездного настила, ограждений, очистке щебня, выправки пути. В Петербурге обновят переезд вблизи станции Шувалово на участке перегона Шувалово - Парголово (дорога на Каменку), а также на станции "Полковая".
В Карелии отремонтируют переезды на станции "Кондопога" и на перегоне Сегежа – Майгуба (поворот на объездную дорогу с Надвоецкого шоссе).
В Мурманской области работы пройдут на станциях "Кола", "Мурманск" (Московское направление) и "Титан".
Порядка одной тысячи тонн асфальта планируем потратить на обновление участков пересечения железных и автодорог.
Пресс-служба ОЖД
На ремонт выделят свыше 56 млн рублей.
Ранее мы писали, что строительство транспортной сети в Сертолово намерены начать в 2025 году.
Фото: Telegram / СПб-Главный
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