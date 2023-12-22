Более 290 переездов в границах ОЖД обновят в этом году

Специалисты приведут в порядок переезд на участке перегона Шувалово — Парголово (дорога на Каменку), а также на станции "Полковая".

В России отремонтируют более 290 переездов в границах ОЖД в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Восемь переездов приведем к эталонному состоянию, на остальных - обновим асфальтовое покрытие. Пресс-служба ОЖД

Специалисты выполнят работы по замене переездного настила, ограждений, очистке щебня, выправки пути. В Петербурге обновят переезд вблизи станции Шувалово на участке перегона Шувалово - Парголово (дорога на Каменку), а также на станции "Полковая".

В Карелии отремонтируют переезды на станции "Кондопога" и на перегоне Сегежа – Майгуба (поворот на объездную дорогу с Надвоецкого шоссе).

В Мурманской области работы пройдут на станциях "Кола", "Мурманск" (Московское направление) и "Титан".

Порядка одной тысячи тонн асфальта планируем потратить на обновление участков пересечения железных и автодорог. Пресс-служба ОЖД

На ремонт выделят свыше 56 млн рублей.

Ранее мы писали, что строительство транспортной сети в Сертолово намерены начать в 2025 году.

Фото: Telegram / СПб-Главный