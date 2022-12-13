Погрузка лесопродукции по железнодорожной сети в 2022 году снизилась на 22%

Оле Белозеров рассказал о показателях за прошлый год по транспортировке грузов.

Погрузка российской лесопромышленной продукции по железнодорожной сети в 2022 году снизилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Соответствующей статистикой с главой государства в рамках оперативного правительственного совещания сделал глава РЖД (Российских железных дорог) Олег Белозеров.

2022 год, как уже сказали, был действительно для отрасли сложным. Мы видим, что погрузка снизилась на 22%, или на 11 млн тонн. Олег Белозеров, глава РЖД

Эксперт подчеркнул, что при этом прирост перевозок продукции лесной промышленности на Восточном полигоне в прошлом году составил 36%. Также на три процента увеличилась перевозка древесины в контейнера. Для дальнейшего увеличения объемов перевозки лесопродукции глава РЖД предложил кабинету министров активнее использовать морские порты Дальнего Востока и осуществлять погрузку по речной системе страны.

Мантуров заявил, что российский леспром переориентирует поставки на дружественные страны.

Фото и видео: Kremlin.ru