Температура воздуха в Петербурге в субботу поднимется до +5

В дневное время в городе ожидаются осадки, но небольшие.

В субботу синоптики прогнозируют в Петербурге облачную с прояснениями погоду, возможны небольшие дожди.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем температура воздуха достигнет +3...+5 градусов. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/c. Атмосферное давление будет понижаться.

Тем временем в Ленобласти ожидается мокрый снег с дождями.

С 15 ноября петербуржцам запретят выходить на лед.

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