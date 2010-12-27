  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Температура воздуха в Петербурге в субботу поднимется до +5
Сегодня, 21:29
63
nadezhda_sib

Температура воздуха в Петербурге в субботу поднимется до +5

0 0

В дневное время в городе ожидаются осадки, но небольшие.

В субботу синоптики прогнозируют в Петербурге облачную с прояснениями погоду, возможны небольшие дожди.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем температура воздуха достигнет +3...+5 градусов. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/c. Атмосферное давление будет понижаться. 

Тем временем в Ленобласти ожидается мокрый снег с дождями. 

С 15 ноября петербуржцам запретят выходить на лед. 

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии