Холодный атмосферный фронт затронет Петербург в пятницу

Температура останется в рамках климатической нормы.

В пятницу, 4 октября, Петербург краем облачной системы заденет холодный атмосферный фронт, что приведет к установлению облачной, с неустойчивыми прояснениями погоды и частично вызовет осадки. При этом температура останется в рамках климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура в городе достигнет +9…+11°, в Ленобласти +7…+12°.

Ветер северный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться незначительно и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Фото: Piter.TV