В пятницу в Петербурге будет дождливо и пасмурно

Не порадует конец недели и летней температурой: столбики термометров достигнут только +17…+19°.

В пятницу, 28 июля, Северная столица окажется под влиянием тыловой, холодной части циклона с центром над Карелией. В течение дня горожан ждёт пасмурная и дождливая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Не порадует конец недели и летней температурой: столбики термометров достигнут только +17…+19°, по Ленобласти +16…+21°.

Порывы западного ветра составят 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV