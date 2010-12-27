Температура воздуха в Петербурге в воскресенье снизится до +7

Со следующей недели в городе на Неве ожидается похолодание.

В воскресенье, 27 октября, синоптики прогнозируют в Петербурге облачную с прояснениями погоду, возможны осадки.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем температура воздуха достигнет +7 градусов. В городе на Неве будет продолжаться ветряная погода. Ночью ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, затем днем снизится до 4-9 м/c, а вечером вновь порывы усилятся до 7-12 м/c. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Сегодня, 26 октября, температура воздуха могла побить исторический максимум. Несмотря на конец октября, в городе держится +12 градусов, однако уже со следующей недели в Петербург придет похолодание.

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