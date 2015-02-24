Поездки на пригородных поездах из Петербурга можно будет оплачивать картой

Новинка вступит в силу 15 ноября.

Пользователи пригородных маршрутов Московского направления смогут оплачивать контролеру билеты банковской картой с 15 ноября, сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Безналичная оплата на постоянной основе появится на всех пригородных поездах, следующих с Московского вокзала в Великий Новгород, Любань, Тосно, Малую Вишеру. Эту услугу ввели в тестовом режиме на упомянутых участках в минувшем мае, за полгода ею воспользовались более 10 тысяч раз. Оплатить билеты можно "Единой картой Петербуржца", картами популярных систем наподобие Visa и MasterCard, "МИР", а также с помощью технологий бесконтактной оплаты.

Отмечается, что удобная новинка может быть частично или полностью недоступна на участке Чудово – Великий Новгород. Это объясняется местными погодными условиями и проблемами с оператором сотовой связи.

Ранее перевозчик продемонстрировал интерьер первых пассажирских поездов из Петербурга в Крым.

Фото: Piter.TV