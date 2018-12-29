"Потерявшийся" поезд на полчаса задержал электрички под Петербургом

Состав вернули на правильное направление.

В Лужском направлении поездов пассажиры заметили серьезные задержки на линии. Они предположили, что пригородные составы не могут своевременно преодолеть метель и снегопад. Однако, в пресс-службе РЖД рассказали об истинной причине происшествия.

По данным компании, задержки возникли из-за технического нарушения. Напомним, что ранее МЧС предупреждали об угрозе разрыва различных сетей из-за обвалившегося снега. В данном конкретном случае электропоезд направили по другому пути, а после пришлось возвращать его на правильные рельсы.

В результате утренние опоздания электричек составили около получаса. Однако, до пункта назначения - "Балтийского вокзала", они все же добрались.

Фото: Piter.tv