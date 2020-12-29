Поезд из Петербурга в Адлер задержали из-за аварии на контактной сети

Время задержки составляет около полутора часов.

Во вторник, 19 января, на черноморском побережье Краснодарского края задержали 11 поездов. Причиной стала авария в районе остановочного пункта "Водопадный": на провода контактной сети упал посторонний предмет. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Среди задержанных поездов оказался состав №35, направляющийся из Петербурга в Адлер. Время задержки составляет около полутора часов. Железнодорожники делают все возможное, чтобы устранить последствия аварии и сократить отставание поездов.

Ранее мы писали, что расписание поездов из Петербурга в Великий Новгород изменится с конца января.

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