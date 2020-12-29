Расписание поездов из Петербурга в Великий Новгород изменится с конца января

Изменения связаны с техническими причинами.

Расписание поездов из Северной столицы в Великий Новгород изменят с конца января. Об этом сообщает пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

В ведомстве уточнили, что изменения связаны с техническими причинами. Теперь пригородный поезд № 6685 отправится с Витебского вокзала в Петербурге в 7:45 и прибудет в Великий Новгород в 11:49.

Изменения вступят в силу они с 25 января.

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Фото: Piter.TV