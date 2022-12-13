"Поезд Победы" 10 января прибывает в Выборг

Поезд пробудет в Выборге два дня – 10 и 11 января, а затем отправится в Гатчину, там посетить экспозицию можно будет с 12 по 14 января. Также 15 января поезд сделает остановку в Волхове и 16 января в Киришах.

С 10 по 16 января жители Ленинградской области снова смогут посетить интерактивный исторический проект "Поезд Победы", рассказывающий о подвиге совeтского народа в годы Вeликой Отeчественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Совершенно уникальный, созданный на основе современных технологий "Поезд Победы" — это, пожалуй, лучший способ рассказать молодежи о войне, продемонстрировать им героизм простых жителей и защитников Отечества. Владимир Цой, председатель комитета по сохранению культурного наследия

Поезд пробудет в Выборге два дня – 10 и 11 января, а затем отправится в Гатчину, там посетить экспозицию можно будет с 12 по 14 января. Также 15 января поезд сделает остановку в Волхове и 16 января в Киришах.

Для посещения выставки необходимо оформить бесплатный билет и пройти регистрацию на сайте поездпобеды.рф. Билеты на экскурсию по "Поезду Победы" в Выборге доступны с 9 января.

Фото: ВКонтакте / Поезд Победы