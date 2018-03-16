Поехала крыша: В Казани обрушился фронтон авиазавода и закидал кирпичами авто гендиректора

Появилось видео с места происшествия от очевидца и фотографии.

Сегодня в первой половине дня, 16 марта, на Казанском авиазаводе произошло ЧП: обрушился кирпичный фронтон многоэтажного здания.

Под завалами из кирпичей оказался "Лэнд Крузер" генерального директора. Сообщается, что пострадал еще один автомобиль. По счастливой случайности пострадавших среди людей нет. Автомобиль гендиректора завода превратился в груду железа. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль просто утонул под кирпичами.

16 марта 2018 года в 11ч. 45 мин. поступило сообщение о падении кирпичного фронтона здания завода управления КАПО им. Горбунова. Пострадало два легковых автомобиля. Данные по пострадавшим уточняются. Выехали подразделения ФГКУ «СУ №35 МЧС России», ПСЧ №5 ФКУ «7-ОФПС по РТ» ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан

По словам очевидцев, водитель "Лэнд Крузера" незадолго до обрушения покинул авто и зашел в здание. А женщина на "Матизе", который также пострадал, подъехала и успела выйти из машины.

Видео: ВК, Insaf Iskandarov

Фото: ВК, ВКазани Поймут | Главное сообщество Казани