Поджигатели "Мерседеса" на Каменоостровском приехали на поджог на каршеринге

Злоумышленников разыскивают с 24 декабря.

Полицейские нашли подозреваемых в поджоге "Мерседеса" на Каменноостровском проспекте. В результате поджога пламя охватило сразу два автомобиля.

По информации "Фонтанки.ру", злоумышленники совершили целую операцию перед поджогом. Мужчины узнали, где находится автомобиль, после этого на место приехали два неизвестных на каршеринге, где им передали канистру с бензином.

Подозреваемыми оказались два местных жителя около 40 лет, оба безработные.

Напомним, пожар, случился утром 24 декабря. Менее, чем за полчаса, два авто удалось потушить.

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